Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Дель Боске: «Ничего, кроме Словакии, меня сейчас не интересует»

    Дель Боске: «Ничего, кроме Словакии, меня сейчас не интересует»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске полностью сосредоточен на предстоящем поединке против Словакии в рамках отбора на Евро-2016. Сейчас испанцы отстают от словаков на три очка.

    «Игра со Словакией — определяющий момент нашего отборочного турнира. Другие вещи меня сейчас не интересуют. Конечно, было бы лучше, если бы наше положение было более комфортным», – говорит Дель Боске.

    Также наставник рассказал о ситуации с вратарями сборной и нападающим Диего Костой.

    «Решение о том, будет ли играть Касильяс или Де Хеа, еще не принято. Косту мы приглашаем в сборную, потому что верим в него. В последних двух играх сборной он хорошо себя показал и скоро выйдет на привычный уровень в клубе».

    Источник: Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2015 23:04
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MixaBMK
    1441403510
    Удачи, Испания!
    Ответить
    ologreds
    1694997242
    numo441339
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+