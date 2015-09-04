Текстовая трансляция матча Германия – Польша – на «Бомбардире»

Сборная Германии в ранге чемпиона мира в прошлом году потерпела в Польше довольно неожиданное поражение, которое остается единственным у немцев в шести проведенных матчах. Тогда череда травм подкосила команду Йоахима Лева, к тому же сказывалась усталость, ведь футболисты еще не полностью отошли от матчей мирового форума в Бразилии. В случае реванша бундестим опередит своего географического соседа и выйдет на первое место в турнирной таблице группы. Однако, поляки подходят к противостоянию в хорошем состоянии, команда не проиграла ни одного матча, а мотивация многих игроков, выступающих в бундеслиге, будет запредельной.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Германия – Польша Комментировать встречу будет Ковалев Андрей. Начало матча – в 21:45 мск.