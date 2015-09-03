Лев: «Я рад, что мы не лидируем в группе»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев посетил пресс-конференцию в преддверии матча отборочного турнира к Евро-2016 против команды Польши. Сейчас поляки занимают в своей группе первую строчку, а немцы отстают от них на один балл.

«У нас другое положение по сравнению с предыдущими годами. Сейчас мы не лидируем в группе. Но я даже рад, что ситуация, в которой мы оказались, заставляет нас успешно сыграть в решающих матчах. Эта нерядовая задача еще больше нас мотивирует», – считает Лев.

Также наставник прокомментировал тактику сборной Польши.

«У Польши отличные шансы на выход в финальную часть. Их тактика понятна. Во всех своих матчах, за исключением поединка с Гибралтаром, поляки отдавали мяч сопернику. Они намеренно отдавали инициативу и опасно контратаковали, как только перехватывали мяч. Мы должны помнить об этом, владея мячом».