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    Милевский покинул «Хайдук»

    Украинский нападающий Артем Милевский ушел из хорватского «Хайдука». Клуб расторг с футболистом контракт, поскольку был не готов предоставить 30-летнему Милевскому необходимый объем игровой практики.

    "В беседе с Артемом, мы приняли решение расстаться. Клуб начинает стратегию на омоложение состава, а у Милевского есть еще амбиции играть постоянно", — прокомментировал президент "Хайдука".

    Сам Милевский не жалеет о хорватском этапе своей карьеры.

    «Я расстаюсь со Сплитом в очень хороших отношениях. Время, проведенное в Хорватии, — очень важная часть моей карьеры, которую я не забуду. Я прожил здесь 13 месяцев, где почувствовал, как город буквально живет болея за "Хайдук", и приобрел новых друзей .Благодарен президенту, который поверил в меня и дал мне шанс проявить себя в самый трудный период моей карьеры. Ко мне очень хорошо относятся болельщики, спасибо им за это".

    Источник: Football

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    03.09.2015 20:17
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