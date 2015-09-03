Милевский покинул «Хайдук»

Украинский нападающий Артем Милевский ушел из хорватского «Хайдука». Клуб расторг с футболистом контракт, поскольку был не готов предоставить 30-летнему Милевскому необходимый объем игровой практики.

"В беседе с Артемом, мы приняли решение расстаться. Клуб начинает стратегию на омоложение состава, а у Милевского есть еще амбиции играть постоянно", — прокомментировал президент "Хайдука".

Сам Милевский не жалеет о хорватском этапе своей карьеры.

«Я расстаюсь со Сплитом в очень хороших отношениях. Время, проведенное в Хорватии, — очень важная часть моей карьеры, которую я не забуду. Я прожил здесь 13 месяцев, где почувствовал, как город буквально живет болея за "Хайдук", и приобрел новых друзей .Благодарен президенту, который поверил в меня и дал мне шанс проявить себя в самый трудный период моей карьеры. Ко мне очень хорошо относятся болельщики, спасибо им за это".