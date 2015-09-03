Семин: «Многое будет зависеть от того, выйдет ли на поле Златан»

Главный тренер «Анжи» Юрий Семин полелился своими ожиданиями перед матчем отбора Евро-2016 Россия – Швеция.

«Хочу просто пожелать сборной и Слуцкому удачи. К сожалению, сам на матче присутствовать не смогу, я не в Москве. Что касается игры, то многое будет зависеть от того, выйдет ли на поле Златан Ибрагимович. Все мы знаем, что это главная фигура у шведов. В первой встрече год назад он не принимал участия, тогда была ничья – 1:1», – заявил Семин.

Напомним, матч Россия – Швеция состоится 5 сентября в 19:00.