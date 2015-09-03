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    • Семин: «Многое будет зависеть от того, выйдет ли на поле Златан»

    Семин: «Многое будет зависеть от того, выйдет ли на поле Златан»

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин полелился своими ожиданиями перед матчем отбора Евро-2016 Россия – Швеция.

    «Хочу просто пожелать сборной и Слуцкому удачи. К сожалению, сам на матче присутствовать не смогу, я не в Москве. Что касается игры, то многое будет зависеть от того, выйдет ли на поле Златан Ибрагимович. Все мы знаем, что это главная фигура у шведов. В первой встрече год назад он не принимал участия, тогда была ничья – 1:1», – заявил Семин.

    Напомним, матч Россия – Швеция состоится 5 сентября в 19:00.

    Источник: УЕФА

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    03.09.2015 15:54
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    Комментарии (2)
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    NIC68
    1441294760
    если в первые 15 минут пропустят может быть и больше, Юрий Палыч спи спокойно
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    ologreds
    1694997252
    numo441203
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