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    Мостовой считает, в основе сборной должен играть Смолов

    Бывший российский футболист и капитан сборной Александр Мостовой рассказал, что тренеров национальной команды не интересуют мнения со стороны.

    «Ох, мы уже столько раз подсказывали тренерам сборной… Мы и так все время высказываем свои суждения. Ну скажу я, а смысл?», – сетует Мостовой.

    Экс-капитан все же высказал свое мнение о нападении сборной России, хотя и не верит, что к нему прислушаются.

    «Да бросьте вы. На мой взгляд, должен играть Смолов. Он сейчас прилично смотрится в «Краснодаре», заряжен на борьбу, способен обыграть защитников за счет дриблинга, рывка. Кокорин то играет, то нет. Непонятно, что с ним происходит. С Дзюбой вообще не ясно, как он сейчас выглядит в «Зените». Так что моя версия – Смолов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2015 02:01
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    Комментарии (3)
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    Nesterenko
    1441240504
    Интересно кто будет ПЗ - Смольников или Кузьмин?
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    Ver
    1441253039
    Всем специалистам хочется, чтобы их не слушали, а слушались, это ж разные вещи...Человек, как тренер еще ни одного матча со сборной не провёл, а уже со всех сторон сыплются советы, и ребята "сетуют", что их не слушаются...
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    ologreds
    1694997256
    numo441126
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