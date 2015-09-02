Слуцкий: «Пока никаких проблем с тактикой не возникает»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поведал о нюансах подготовки к игре со сборной Швеции, которая состоится в субботу в рамках отбора на Евро-2016. В частности, наставник россиян рассказал о том, что происходило на двух закрытых тренировках.

«Мы просто моделировали варианты тактики, поэтому и хотелось потренироваться в закрытых условиях. Основные тренировки прошли, с завтрашнего дня нагрузки будут снижены. Планируем уже поработать над стандартными положениями и выполнить некоторые восстановительные вещи», – говорит Слуцкий.

Также тренер сказал, что тактика подстроена под имеющихся в его распоряжении футболистов.

«Все стараются выполнять, что просят. Тем более, тактика подстроена под людей, которым удобно эти вещи делать. Пока никаких проблем не возникает, но окончательно мы сможем уже понять в игре, насколько наши требования усвоились».