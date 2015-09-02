Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Слуцкий: «Пока никаких проблем с тактикой не возникает»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поведал о нюансах подготовки к игре со сборной Швеции, которая состоится в субботу в рамках отбора на Евро-2016. В частности, наставник россиян рассказал о том, что происходило на двух закрытых тренировках.

    «Мы просто моделировали варианты тактики, поэтому и хотелось потренироваться в закрытых условиях. Основные тренировки прошли, с завтрашнего дня нагрузки будут снижены. Планируем уже поработать над стандартными положениями и выполнить некоторые восстановительные вещи», – говорит Слуцкий.

    Также тренер сказал, что тактика подстроена под имеющихся в его распоряжении футболистов.

    «Все стараются выполнять, что просят. Тем более, тактика подстроена под людей, которым удобно эти вещи делать. Пока никаких проблем не возникает, но окончательно мы сможем уже понять в игре, насколько наши требования усвоились».

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2015 23:01
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VIPded
    1441224505
    Да кто же перед игрой что-то по тактике расскажет?...)))
    Ответить
    Asbjorn
    1441225093
    Не забыли в заголовке
    Ответить
    kkomov
    1441226482
    леня-физрук и тактика - разные полюса
    Ответить
    denhim
    1441231044
    Бомбардир, где "НЕ"? Вы кого набрали?
    Ответить
    Aby05
    1441240720
    Игра покажет тактику
    Ответить
    ologreds
    1694997258
    numo441112
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+