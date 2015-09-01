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    Мартиаль – самый дорогой французский футболист в истории

    После перехода из «Монако» в «Манчестер Юнайтед» нападающий Антони Мартиаль стал самым дорогим в истории французским футболистом, а его трансфер стал самой дорогой продажей чемпионата Франции за все время существования турнира.

    Согласно появлявшейся ранее информации, «Монако» получит за футболиста 50 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусов.

    Мартиаль выходил на поле в 35-ти матчах Лиги 1 прошлого сезона и забил в этих встречах девять голов, отдав три голевых паса. За сборную Франции 19-летний игрок пока не дебютировал.

    Источник: Sports.ru

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    01.09.2015 20:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15

      Красно-белый 3 сентября 2015, 13:54

      постойте, разве самый дорогой - не Зидан? Или бонусы тоже считаются?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 сентября 2015, 22:29

      Учитесь у Монако,как надо зарабатывать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 1 сентября 2015, 21:26

      манчестерские мешки вижу решили поспорить кто больше бабла потрынькает на малолеток... те на Стерлинга а эти на Мартиаля

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +352

      mauxa > dzvinka 2 сентября 2015, 09:18

      ещё Депай..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 1 сентября 2015, 21:10

      копец

      1
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 1 сентября 2015, 20:51

      Теперь МЮ ни чем не отличается от ЖКХ и Араб.Сити - становится типичным денежным мешком.

      3
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