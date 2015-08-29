Роналду: «Больше всего боюсь умереть молодым»

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своих источниках вдохновления и страхах.

«Больше всего я боюсь умереть молодым. Я хотел бы умереть старым, прожив 80 или 90 лет. Моими главными источниками вдохновления в жизни являются люди, которые меня окружают, поддерживают. Они заряжают меня позитивной энергией, и это очень важно для меня. Сейчас я пытаюсь наслаждаться моментом. Я люблю играть в футбол и хочу, чтобы фанаты также наслаждались моей игрой», - сказал португалец.