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    «Интернасьонал» начал переговоры по продлению аренды Витиньо

    «Интернасьонал» заинтересован в продлении аренды нападающего ЦСКА Витиньо, в связи с чем вступил в переговоры по поводу ее возможных условий, Radio Gaucha.

    Действующее соглашение рассчитано до конца этого сезона, при этом по истечении этого срока бразильский клуб имеет право выкупить 21-летнего футболиста за 10 миллионов евро. Однако эта сумма слишком велика для «Интернасьонала».

    Напомним, в январе бразильцы заплатили за аренду игрока армейцев 250 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2015 06:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 30 августа 2015, 12:06

      Ох е мое, у нас же маргарин бразильский есть!

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