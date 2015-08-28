Бундеслига. «Вольфсбург» без де Брюйне разгромил «Шальке-04»

Чемпионат Германии продолжается, и «Вольфсбург» в первом матче 3-го тура Бундеслиги не разочаровал своих фанатов. Перед началом встречи обе команды имели по четыре очка, и потеря «волками» де Брюйне тоже не предвещала разгрома. Но тем не менее «Вольфсбург» сумел забить три ни разу не пропустив благодаря точным ударам Доста, Клозе и Родригеса (с пенальти).
Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур
Вольфсбург – Шальке-04 (Гензелькирхен) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Дост, 17; 2:0 — Родригес, 59 (с пенальти); 3:0 — Клозе, 61.
Источник: Бомбардир.ру