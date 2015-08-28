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    Тренер «Мальме»: «Златана у нас примут как короля»

    Помощник главного тренера «Мальме» Олоф Перссон прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Шведский клуб сыграет в группе A с «ПСЖ», в составе которого есть Златан Ибрагимович, мадридским «Реалом» и донецким «Шахтером».

    «Златану будет приятно вернуться домой. Для болельщиков же просто фантастика увидеть его и других звезд. Думаю, его примут как короля. Что же касается дел спортивных, то группа получилась очень тяжелая. Если домашние матчи проведем ближе к концу года, то соперникам будет не так приятно играть в Швеции. Думаю, после прошлого года все понимают, что легко им в Мальме не будет», - заявил Перссон.

    Источник: УЕФА

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    28.08.2015 06:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 28 августа 2015, 08:40

      Надеюсь, что ПСЖ обыграет Реал. Все условия для этого есть, у Реала тренер физрук.

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