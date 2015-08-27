Бабаев: «Клубу грозят серьезные санкции»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев озвучил мнение клуба по вопросу открытия чиновниками из УЕФА дисциплинарного дела в связи с действиями болельщиков на матче ЦСКА – «Спортинг»:

«Очень неприятная новость. Хотя вчера уже было очевидно, что последуют определенные действия со стороны дисциплинарных органов УЕФА. В целом поддержка трибун сыграла очень существенную роль во вчерашней победе. Сами ребята об этом моменте говорили, и мы это наблюдали.

Но не обошлось и без ложки дегтя. Несколько особо одаренных «людей» выпустили две ракетницы и решили себя таким образом проявить.

В настоящее время клуб совместно с правоохранительными органами проводит расследование данных инцидентов, и думаю, что с помощью камер видеонаблюдения и оперативных мероприятий эти лица будут выявлены и к ним будут применены нормы закона.

Полагаю, что к этому поступку имеют отношения те люди, которые не так часто ходят на футбол и думают, что совершили подвиг, спрятавшись за спинами других и выпустив ракетницу. Теперь клубу грозят серьезные санкции, но будем пытаться минимизировать их. Мы подготовим на этот счет письменную позицию.

Думаю, завтра она уже будет направлена в УЕФА. Мы напишем в первую очередь о том, что было предпринято для предотвращения этой ситуации. Очевидно, что определенный прогресс по сравнению с тем, что было раньше, имеет место быть. Второе – меры, которые мы применим, чтобы выявить этих личностей.

Надеюсь, что не дойдет до исключения ЦСКА из Лиги чемпионов. По счастливой случайности ракетница никого не задела. Если бы она попала даже по касательной в кого-нибудь из участников матча, матч был бы однозначно прекращен, а нам засчитано техническое поражение. Было бы здорово!

Команда ради болельщиков и страны добилась феноменального результата, а из-за действий одного идиота все это могло быть перечеркнуто».