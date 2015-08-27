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Бабаев: «Клубу грозят серьезные санкции»

27 августа 2015, 17:59
18

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев озвучил мнение клуба по вопросу открытия чиновниками из УЕФА дисциплинарного дела в связи с действиями болельщиков на матче ЦСКА – «Спортинг»:

«Очень неприятная новость. Хотя вчера уже было очевидно, что последуют определенные действия со стороны дисциплинарных органов УЕФА. В целом поддержка трибун сыграла очень существенную роль во вчерашней победе. Сами ребята об этом моменте говорили, и мы это наблюдали.

Но не обошлось и без ложки дегтя. Несколько особо одаренных «людей» выпустили две ракетницы и решили себя таким образом проявить.

В настоящее время клуб совместно с правоохранительными органами проводит расследование данных инцидентов, и думаю, что с помощью камер видеонаблюдения и оперативных мероприятий эти лица будут выявлены и к ним будут применены нормы закона.

Полагаю, что к этому поступку имеют отношения те люди, которые не так часто ходят на футбол и думают, что совершили подвиг, спрятавшись за спинами других и выпустив ракетницу. Теперь клубу грозят серьезные санкции, но будем пытаться минимизировать их. Мы подготовим на этот счет письменную позицию.

Думаю, завтра она уже будет направлена в УЕФА. Мы напишем в первую очередь о том, что было предпринято для предотвращения этой ситуации. Очевидно, что определенный прогресс по сравнению с тем, что было раньше, имеет место быть. Второе – меры, которые мы применим, чтобы выявить этих личностей.

Надеюсь, что не дойдет до исключения ЦСКА из Лиги чемпионов. По счастливой случайности ракетница никого не задела. Если бы она попала даже по касательной в кого-нибудь из участников матча, матч был бы однозначно прекращен, а нам засчитано техническое поражение. Было бы здорово!

Команда ради болельщиков и страны добилась феноменального результата, а из-за действий одного идиота все это могло быть перечеркнуто».

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Спортинг Бабаев Роман
Комментарии (18)
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1440689541
таких обезьян надо в клетках держать
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podonok
1440689550
уефа, горите, попрошайки нищебродские
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ЦСКА САНЯ
1440690089
Из-за таких горе-"болельщиков" давно перестал ходить на стадион. Только настроение портят.
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Sanches65
1440690870
Что заработанных 18 млн. уже не хватает рассчитаться с судейскими бригадами и органами УЕФА.
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m0r0z
1440690908
Опять при пустых трибунах играть (( И штрафы.Когда же фанаты поймут???
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Бан
1440691312
Ладно эти дебилы с ракетницей, а где были находящиеся рядом. Неужели не могли засунуть им их в ... ПС. Из-за каких-то утырков и команду накажут, и Россия может лишиться очков.
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nikolaich2
1440695666
Так ракета или ракетница была запущена?
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астраханец
1440701883
Это же элита болельщиков!!!
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Квант
1440730375
" Если бы она попала даже по касательной в кого-нибудь из участников матча, матч был бы однозначно прекращен, а нам засчитано техническое поражение. Было бы здорово!"(с) Чего блин?ЗдОрово?
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