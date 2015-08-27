Ярмоленко: «Что за бред? Венгер мне не звонил, контракт с «Динамо» не продлеваю»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал информацию о звонке ему главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Игрок также рассказал, что не намерен продлевать контракт со своей командой, который заканчивается летом будущего года.

«Я так же, как и вы, зашел в интернет и прочитал этот бред... Я не знаю, кто может такое писать от моего имени – мне лично это смешно. Арсен Венгер мне не звонил. Да и вообще по поводу этого я никому интервью не давал.

С руководством у меня встречи не было. Что касается контракта с «Динамо», то его я точно не планирую продлевать. По поводу трансфера, повторюсь, ничего говорить не буду – не хочу комментировать слухи», – сказал Ярмоленко.