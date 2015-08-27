Иванов: «Выход в Лигу чемпионов принесет ЦСКА минимум 18 миллионов»

Руководитель администрации президента России Сергей Иванов прокомментировал победу ЦСКА в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга» (3:1). Чиновник отметил, что участие армейцев в главном клубном турнире Европы принесет им минимум 18 миллионов евро.

«Прекрасная, волевая победа. Символично, что повторили сюжет финального матча Кубка УЕФА в Лиссабоне Честно говоря, после второго гола ЦСКА думал, что всe идeт к дополнительному времени.

Не забывайте, что армейцы зарабатывают деньги, а не тратят чужие. Выход в Лигу чемпионов принесeт клубу минимум 18 миллионов евро. С этим и, конечно, с победой я вас и поздравляю!», – заявил Иванов.