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  • Иванов: «Выход в Лигу чемпионов принесет ЦСКА минимум 18 миллионов»

Иванов: «Выход в Лигу чемпионов принесет ЦСКА минимум 18 миллионов»

27 августа 2015, 07:06
7

Руководитель администрации президента России Сергей Иванов прокомментировал победу ЦСКА в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга» (3:1). Чиновник отметил, что участие армейцев в главном клубном турнире Европы принесет им минимум 18 миллионов евро.

«Прекрасная, волевая победа. Символично, что повторили сюжет финального матча Кубка УЕФА в Лиссабоне Честно говоря, после второго гола ЦСКА думал, что всe идeт к дополнительному времени.

Не забывайте, что армейцы зарабатывают деньги, а не тратят чужие. Выход в Лигу чемпионов принесeт клубу минимум 18 миллионов евро. С этим и, конечно, с победой я вас и поздравляю!», – заявил Иванов.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Спортинг
Комментарии (7)
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sir_Alex
1440650053
Всё посчитал дядя Серёжа! И как бэ намекнул
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НскМужик
1440650450
"армейцы зарабатывают деньги, а не тратят чужие" - это действительно круто.
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Goll-Futboll
1440653456
Как они сыграют с Реалом или МЮ?
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я_самый_клутой
1440677537
даешь Цска в финал ЛЧ
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