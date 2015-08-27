Дзагоев: «Пока не думаем о том, с кем хотим сыграть»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал выход своей команды в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победе над «Спортингом» (3:1).

– Тяжело сказать на что это похоже, трудно описать. Эмоции бешеные, их сложно выразить.

– За счет чего была достигнута эта победа?

– Первый гол стал переломным, победы добились с помощью сумасшедшей поддержки трибун, которые понесли нас вперед.

– Вспоминается финал Кубка УЕФА, в котором ЦСКА одержал победу с таким же счетом...

– Тогда я был мал и во втором тайме уснул. Но, наверно, похоже.

– С кем хочется сыграть в группе?

– Пока об этом не думаем, давайте насладимся победой.

– Самый запоминающийся момент матча?

– Третий гол Мусы.