Дзагоев: «Пока не думаем о том, с кем хотим сыграть»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал выход своей команды в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победе над «Спортингом» (3:1).
– Тяжело сказать на что это похоже, трудно описать. Эмоции бешеные, их сложно выразить.
– За счет чего была достигнута эта победа?
– Первый гол стал переломным, победы добились с помощью сумасшедшей поддержки трибун, которые понесли нас вперед.
– Вспоминается финал Кубка УЕФА, в котором ЦСКА одержал победу с таким же счетом...
– Тогда я был мал и во втором тайме уснул. Но, наверно, похоже.
– С кем хочется сыграть в группе?
– Пока об этом не думаем, давайте насладимся победой.
– Самый запоминающийся момент матча?
– Третий гол Мусы.
Источник: «Спорт-Экспресс»