Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Спортинг» – на «Бомбардире»

Сегодня вечером ЦСКА проведет, пожалуй, самый важный для себя матч первой части сезона. Португальский «Спортинг» приехал в Москву имея зыбкое преимущество в один забитый гол, что дает армейцам неплохие шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Однако для этого подопечные Леонида Слуцкого должны прервать неутешительную домашнюю серию из шести матчей без побед в Лиге чемпионов. Уверенности москвичам может добавить отличный старт в чемпионате России, где армейцы одержали шесть побед подряд.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Спортинг». Комментатор матча – Андрей Ковалев. Начало встречи в 21.45.