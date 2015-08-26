Главный тренер «Селтика»: «Мои игроки словно чего-то боялись»

Главный тренер "Селтика" Ронни Дейла выразил разочарование результатом ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Мальме" (0:2). Специалист взял на себя ответственность за поражение.

«Все очень просто – мы даже не приблизились к своему уроню. Когда мяч оказывался у нас, команда чувствовала дискомфорт. Мои игроки словно чего-то боялись. Это разочаровывает. И дело не в одном-двух футболистах – это касается всей команды. Естественно, ответственен за это именно я. "Мальме" заслужил выход в групповой турнир Лиги чемпионов», - сказал Дейла.