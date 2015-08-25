Текстовая трансляция матча «Монако» - «Валенсия» - на «Бомбардире»

Сегодня определятся первые пять участников ранда плей-офф Лиги чемпионов, которые продолжат борьбу за главный клубный трофей в групповом этапе турнира. Во Франции состоится, пожалуй, самый интересный матч дня. «Монако», который навес шороху в прошлогоднем розыгрыше, попытается отыграть два мяча у испанской «Валенсии» (1:3). Задача перед французами стоит непростая, однако, как показал первый матч в Испании, вполне посильная для монегасков.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Монако» - «Валенсия». Комментатор - Ерофеев Андрей. Начало встречи в 21.45. Присоединяйтесь!