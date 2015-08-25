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    Текстовая трансляция матча «Монако» - «Валенсия» - на «Бомбардире»

    Сегодня определятся первые пять участников ранда плей-офф Лиги чемпионов, которые продолжат борьбу за главный клубный трофей в групповом этапе турнира. Во Франции состоится, пожалуй, самый интересный матч дня. «Монако», который навес шороху в прошлогоднем розыгрыше, попытается отыграть два мяча у испанской «Валенсии» (1:3). Задача перед французами стоит непростая, однако, как показал первый матч в Испании, вполне посильная для монегасков.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Монако» - «Валенсия». Комментатор - Ерофеев Андрей. Начало встречи в 21.45. Присоединяйтесь!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2015 20:48
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