Дзагоев готов сыграть со «Спортингом»

Неправильно написал. Нужно было написать что врач испугался меня, как арбитр в игре с Крыльями во втором туре, если не ошибаюсь, сезона 2013/2014, когда он и его тренер орали на перебздевшего и проглотившего свисток от страха арбитра.
Полузащитник столичного ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что повреждение не помешает ему выйти на поле в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов со «Спортингом».
«Насчет шуток о докторе ЦСКА я не слышал, но эпизод помню хорошо. Доктор хотел меня заменить, испугался за меня. Сперва была неприятная боль, и удар был неприятный. Вроде все нормально. Буду готов сыграть со «Спортингом». Думаю, что мы фавориты ответной встречи», - отметил футболист.