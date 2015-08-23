Дзагоев готов сыграть со «Спортингом»

Полузащитник столичного ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что повреждение не помешает ему выйти на поле в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов со «Спортингом».

«Насчет шуток о докторе ЦСКА я не слышал, но эпизод помню хорошо. Доктор хотел меня заменить, испугался за меня. Сперва была неприятная боль, и удар был неприятный. Вроде все нормально. Буду готов сыграть со «Спортингом». Думаю, что мы фавориты ответной встречи», - отметил футболист.