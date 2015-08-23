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    Дзагоев готов сыграть со «Спортингом»

    Полузащитник столичного ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что повреждение не помешает ему выйти на поле в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов со «Спортингом».

    «Насчет шуток о докторе ЦСКА я не слышал, но эпизод помню хорошо. Доктор хотел меня заменить, испугался за меня. Сперва была неприятная боль, и удар был неприятный. Вроде все нормально. Буду готов сыграть со «Спортингом». Думаю, что мы фавориты ответной встречи», - отметил футболист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2015 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 23 августа 2015, 19:50

      Неправильно написал. Нужно было написать что врач испугался меня, как арбитр в игре с Крыльями во втором туре, если не ошибаюсь, сезона 2013/2014, когда он и его тренер орали на перебздевшего и проглотившего свисток от страха арбитра.

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