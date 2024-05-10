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    • Пономарев: «Марио Фернандес – дешевое повидло, только кухарки могли ему аплодировать»

    Пономарев: «Марио Фернандес – дешевое повидло, только кухарки могли ему аплодировать»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прошелся по защитнику «Зенита» Марио Фернандесу.

    • Натурализованный бразилец выбыл до конца сезона.
    • Из-за травмы он не играет с 13 марта.
    • Фернандес с 2012 по 2022 год выступал за ЦСКА, а прошлым летом перешел в «Зенит».

    «Честно говоря, даже говорить о нем не хочется, Марио завершил свою карьеру, когда ушел из ЦСКА. Армейцам очень сильно повезло, что он не вернулся в клуб, иначе был бы балластом.

    Лично мне Фернандес не нравится как игрок защиты. Его хорошо раскрутили – он забивал голы и за счет этого казалось, что Марио как будто незаменим.

    Да, он хорошо смотрелся, когда подключался к атаке, но ведь Фернандеса всегда ставили в защиту! А в защите он очень слаб, не просто так ведь Марио сразу понял, что в сборную Бразилии ему не попасть, там ведь не дураки сидят.

    Фернандес – дешевое повидло, только кухарки могли ему аплодировать. Фланг Марио постоянно проваливался, через его зоны шли опасные атаки соперника – это было видно всем, кто разбирается в футболе.

    Вот если бы его перевели в полузащиту, то тогда была бы совсем другая история. Не понимаю, почему никто этого не сделал. Парень всю жизнь играл не на своем месте. Возможно, просто у нас в стране мало хороших правых защитников и поэтому ему приходится играть на данной позиции.

    Что делать «Зениту»? Это их проблемы, но я бы с Марио расстался, он им только мешает», – сказал Пономарев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.05.2024 17:44
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    Комментарии (9)
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    RUSARM
    1715353086
    Прав ветеран,прав!!!
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    Project Бабангида
    1715353229
    судя по налетевшим мухам вовсе не повидло
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    WE ARE FOR PETER
    1715354528
    Играл да, хорошо,надоело играть сказал что уходит! Зачем брали
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    SuperNils
    1715354555
    Пономарёв какой-то вылез откуда-то, никто его не знает даже.
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    qwertyйцукен
    1715355003
    Вот если бы его перевели в полузащиту, то тогда была бы совсем другая история. Не понимаю, почему никто этого не сделал. Парень всю жизнь играл не на своем месте.===== Сам же и объяснил проблему Марио Фернандеса.Сам же его и обкакал. А ведь исходя из слов Пономарева вины Фернандеса нет.Зачем же он его так. Был бы Фернандес полузащитником, был бы не дешевым повидлом, а дорогим вареньем.Гы гы
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    Алексей З
    1715362222
    Пономарёв давно уже о Фернандесе всё сказал , для чего опять его спрашивать ? Что значит не на своём месте , если пользу приносил и 10 лет в ЦСКА отыграл . Его по позиции опорники и цз страховали , а сам в атаке хорош был. Хорватам , кстати , на ЧМ-18 забил. Ушёл может и не очень хорошо , но это не даёт повода постоянно в говно втаптывать.
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