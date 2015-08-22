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    Моуринью: «Я всеми недоволен, в том числе и собой»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью выразил разочарование формой своих футболистов в дебюте сезона. Напомним, после двух туров чемпионата Англии лондонцы, сыгравшие вничью с «Суонси» (2:2) и проигравшие «Манчестер Сити» (0:3), имеют в своем активе лишь одно очко.

    «Я всеми недоволен, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Я недоволен тем, в какой форме находятся Кэйхилл, Терри, Аспиликуэта, Азар, Фабрегас, Матич. Я недоволен своей формой, ведь я привык добиваться лучшего результата, чем сейчас. На этой неделе мы более активно проводили тренировки, смотрели больше видео, работали усерднее. В двух матчах «Челси» набрал лишь одно очко. Я крайне разочарован. Я либо всеми доволен, либо всеми же недоволен».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2015 10:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12

      Brize89 22 августа 2015, 20:20

      р

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      Рейтинг: +17

      Андрей Казак 22 августа 2015, 16:51

      Молодец, продолжайте в том же духе!!))

      0
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      Рейтинг: +16

      suhow6 22 августа 2015, 13:25

      слабо жесть сыграли. похать надо

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 22 августа 2015, 12:55

      Сейчас Погба купят, вся Англия ныть будет.

      0
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      Рейтинг: +11

      Zidan√1 22 августа 2015, 12:08

      Как же достал всем нытьем.

      0
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      Рейтинг: +243

      veksill 22 августа 2015, 11:57

      клоун и нытик.

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 22 августа 2015, 10:54

      Так держать!

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      Рейтинг: +1532

      starche 22 августа 2015, 10:25

      Становится профессиональным нытиком, пора его гнать.

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      Рейтинг: +200

      dzvinka > starche 22 августа 2015, 12:05

      он им не переставал быть

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