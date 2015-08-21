Виталий Денисов: «Уфа» – неудобный соперник»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал о своих ожиданиях от матча 6-го тура РФПЛ против «Уфы»:

- Если судить по прошлому сезону, «Уфа» – неудобная для нас команда. Матч будет непростым, плюс коррективы в игру может внести искусственное поле. Скорее всего, «Уфа» сыграет вторым номером, а нам нужно будет подбирать ключи к обороне соперника.

- Удастся ли прервать неудачную серию с «Уфой»?

- Все когда-то заканчивается. Если не думать о хорошем, можно вообще не выходить на поле. У нас всегда настрой только на победу. Нужно добывать очки.