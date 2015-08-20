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    Блаттер будет препятствовать избранию Платини

    Исполняющий обязанности президента ФИФА Зепп Блаттер собирается найти кандидата, который сможет победить главу УЕФА Мишеля Платини на внеочередных выборах в ФИФА.

    «Блаттер сделает всё возможное, чтобы Платини не стал его преемником. Он ищет подходящего кандидата, который сможет победить Платини на выборах. Пока не нашёл, но можно быть уверенным, что найдёт», — сообщает источник, который ранее занимал высокий пост в ФИФА.

    Напомним, что после разразившего весной коррупционного скандала в ФИФА Блаттер, едва переизбравшись на очередной срок, подал в отставку. Исполнять президентские обязанности он будет до 26 февраля 2016 года, когда и состоятся выборы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2015 21:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      tims 21 августа 2015, 00:05

      Эта американская подстилка (Платини) пусть будет доволен, что пока рулит в УЕФА...

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      Рейтинг: +10

      chelsea 228 20 августа 2015, 23:12

      Платини не место в презеденты уефа пускай отдохнет

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 20 августа 2015, 22:20

      мутко будет его фаворитом!)

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