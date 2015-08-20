Блаттер будет препятствовать избранию Платини

Исполняющий обязанности президента ФИФА Зепп Блаттер собирается найти кандидата, который сможет победить главу УЕФА Мишеля Платини на внеочередных выборах в ФИФА.

«Блаттер сделает всe возможное, чтобы Платини не стал его преемником. Он ищет подходящего кандидата, который сможет победить Платини на выборах. Пока не нашeл, но можно быть уверенным, что найдeт», — сообщает источник, который ранее занимал высокий пост в ФИФА.

Напомним, что после разразившего весной коррупционного скандала в ФИФА Блаттер, едва переизбравшись на очередной срок, подал в отставку. Исполнять президентские обязанности он будет до 26 февраля 2016 года, когда и состоятся выборы.