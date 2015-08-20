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    Блаттер будет препятствовать избранию Платини

    Исполняющий обязанности президента ФИФА Зепп Блаттер собирается найти кандидата, который сможет победить главу УЕФА Мишеля Платини на внеочередных выборах в ФИФА.

    «Блаттер сделает всe возможное, чтобы Платини не стал его преемником. Он ищет подходящего кандидата, который сможет победить Платини на выборах. Пока не нашeл, но можно быть уверенным, что найдeт», — сообщает источник, который ранее занимал высокий пост в ФИФА.

    Напомним, что после разразившего весной коррупционного скандала в ФИФА Блаттер, едва переизбравшись на очередной срок, подал в отставку. Исполнять президентские обязанности он будет до 26 февраля 2016 года, когда и состоятся выборы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2015 21:33
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    Комментарии (4)
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    kkomov
    1440098412
    мутко будет его фаворитом!)
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    chelsea 228
    1440101555
    Платини не место в презеденты уефа пускай отдохнет
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    tims
    1440104753
    Эта американская подстилка (Платини) пусть будет доволен, что пока рулит в УЕФА...
    Ответить
    ologreds
    1694997354
    numo439680
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