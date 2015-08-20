Мюллер хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

По сообщениям источников, форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер планирует продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб готов предложить за чемпиона мира 60 миллионов фунтов. Зарплата нападающего составит 1 миллион фунтов в месяц. В клубе хотят, чтобы футболист сам подал запрос о трансфере.

Манкунианцы очень заинтересованы в подписании игрока, считая, что клуб в таком случае бороться за все возможные трофеи. В свою очередь, переходу Мюллера может поспособствовать произошедший ранее переезд на «Олд Траффорд» его партнера по сборной Бастиана Швайнштайгера, до этого также выступавшего за «Баварию».