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Мюллер хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

20 августа 2015, 12:57
25

По сообщениям источников, форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер планирует продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб готов предложить за чемпиона мира 60 миллионов фунтов. Зарплата нападающего составит 1 миллион фунтов в месяц. В клубе хотят, чтобы футболист сам подал запрос о трансфере.

Манкунианцы очень заинтересованы в подписании игрока, считая, что клуб в таком случае бороться за все возможные трофеи. В свою очередь, переходу Мюллера может поспособствовать произошедший ранее переезд на «Олд Траффорд» его партнера по сборной Бастиана Швайнштайгера, до этого также выступавшего за «Баварию».

Источник: Caughtoffside
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Бавария Швайнштайгер Бастиан Мюллер Томас
Комментарии (25)
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KolinAR
1440075254
Он просто не хочет выступать за немецкую барселону
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Шумoff
1440075446
Радиола, он таков!
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suhow6
1440076173
жаль конечно если уйдет
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Morata29
1440076400
Из Баварии уходят лучшие в МЮ и кажись понятно из-за кого, Гвардиола не тот тренер. Ушел Бастиан, хочет уйти Мюллер, это точно что-то не то. Еще Лам будет, вообще будет жесть.
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roman230582
1440076848
Мда, при Хайнкесе такой х ... не было
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dzvinka
1440079578
ну два немца в составе - залог успеха однозначно.
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Best since day one
1440079750
Вот это здорово было бы! А то бревнышко динамовское сватают в МЮ...
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MaxReds
1440082119
Мда.....Чтобы развалить Баварию лысому хватило всего 2 года...
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Димон Алма-Ата
1440082706
Не факт, что с Ван Галом сработается, Фалькао не смог
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Wayne Rooney 10
1440085339
Каталонский физрук сломал мюнхенскую машину за два года. Удивительно.
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