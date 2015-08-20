Вице-президент «Монако» : «В XXI веке пришло время вводить видеоарбитра»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался недоволен арбитражом первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Валенсией» (1:3). Васильев считает, что настало время вводить видеоарбитра.

«Теперь нужно сосредоточиться на ответном матче. Отыграться будет трудно, но шансы на выход в групповой этап еще не потеряны. Мы должны верить в них.

Надеюсь, болельщики придут на стадион «Луи II» и поддержат команду, как это сделали в первом матче болельщики «Валенсии».

В XXI веке пришло время вводить видеоарбитра. Ставки очень высоки. Надеюсь, судейство во втором матче с «Валенсией» будет лучше», – сказал Васильев.