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    Главный тренер БАТЭ: «Исход встречи справедлив»

    Главный тренер белорусского БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал итоги матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против белградского «Партизана». Наставник отметил, что после минимальной победы его команды шансы на выход в группу у соперников остаются равными.

    «Вся борьба еще впереди, шансы на выход в групповую стадию турнира по-прежнему равные. Не скажу что сильно доволен счетом 1:0, но это тот результат, на который мы наиграли. Исход встречи справедлив. Что есть, то есть. Игра так складывалась, что могли и пропустить, но вратарь Сергей Черник выручил в двух моментах. Да, мы имели преимущество, на одного игрока было больше, но не смогли его развить.

    Те моменты, которые создали гости, это мы сами недоработали в эпизодах, позволив сопернику обострить ситуацию у наших ворот. Надо быть более внимательными и не ошибаться в простых ситуациях в центре поля. Нынешнее состояние БАТЭ не идеальное, но в то же время неплохое. Оценил бы его как среднее.

    Игорь Стасевич один из наших лидеров. Если бы его готовность была лучше, он вышел бы с первых минут. То время, что он провел на поле, считаю оптимальным для его сегодняшних кондиций. Что ж, повторюсь, шансы равные. Готовимся к матчу в Белграде», - сказал Ермакович.

    Источник: УЕФА

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    19.08.2015 07:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 августа 2015, 12:54

      Удачи БАТЭ в ответке

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