Главный тренер БАТЭ: «Исход встречи справедлив»

Главный тренер белорусского БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал итоги матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против белградского «Партизана». Наставник отметил, что после минимальной победы его команды шансы на выход в группу у соперников остаются равными.

«Вся борьба еще впереди, шансы на выход в групповую стадию турнира по-прежнему равные. Не скажу что сильно доволен счетом 1:0, но это тот результат, на который мы наиграли. Исход встречи справедлив. Что есть, то есть. Игра так складывалась, что могли и пропустить, но вратарь Сергей Черник выручил в двух моментах. Да, мы имели преимущество, на одного игрока было больше, но не смогли его развить.

Те моменты, которые создали гости, это мы сами недоработали в эпизодах, позволив сопернику обострить ситуацию у наших ворот. Надо быть более внимательными и не ошибаться в простых ситуациях в центре поля. Нынешнее состояние БАТЭ не идеальное, но в то же время неплохое. Оценил бы его как среднее.

Игорь Стасевич один из наших лидеров. Если бы его готовность была лучше, он вышел бы с первых минут. То время, что он провел на поле, считаю оптимальным для его сегодняшних кондиций. Что ж, повторюсь, шансы равные. Готовимся к матчу в Белграде», - сказал Ермакович.