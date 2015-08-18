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    Газзаев: «Развитие «Спартака» при Аленичеве идет правильно»

    Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, завоевавший с армейцами Кубок УЕФА в 2005 году, в преддверии нового матча со «Спортингом» прокомментировал «рекорд» Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов и дерби со «Спартаком», в котором ЦСКА удалось одержать победу (2:1).

    Серия Акинфеева в Лиге чемпионов? Надо вспомнить последний матч со «Спартаком», в котором Игорь спас команду. Победу в этой игре в большой степени обеспечил именно Игорь. О Лиге чемпионов разговор отдельный. Там другой уровень!

    Самоотдача запредельная – первое. Второе – уровень исполнительского мастерства, третье – уровень тактического оснащения и четвертое – высочайшая мотивация. Весь мир смотрел матч «Челси» – «Манчестер Сити», высочайший уровень! И таких матчей в английской лиге много, они есть практически в каждом туре.

    – Как смотрелось в этом плане наше дерби?

    – В плане качества игры было много ошибок, особенно в первом тайме. Но в целом на фоне остальных матчей игра смотрелась, антураж отличный. Хотел бы отметить выдающуюся игру Акинфеева.

    – Как вам Думбия в дерби?

    – По одной игре давать оценки сложно. Не могу сказать, готов ли он функционально к матчам Лиги чемпионов. Но очевидно, что с каждым днем он будет только прибавлять. Но бесспорно, что в нашем чемпионате Сейду – один из лучших форвардов. К сожалению, он этого не показал в итальянском чемпионате.

    – Почему, как считаете?

    – То ли уровень мастерства не позволил, то ли были какие-либо проблемы. Наверное, ЦСКА – просто его команда, где он хорошо адаптировался с самого начала.

    – Много позитива в оценке «Спартака». Команда возрождается?

    – Видно, что рисунок совсем другой. И я хочу сказать добрые слова в адрес Аленичева. Дмитрий прошел хорошие этапы становления, начал с КФК, вывел команду во вторую, потом в первую и премьер-лигу. Профессиональный тренер должен пройти все этапы.

    И развитие, и становление Аленичева как главного тренера идет правильно. И видно по игре «Спартака», чего хочет тренер, какой футбол должна показывать команда. Да, не все получается, но это – только начало.

    Нужно дать возможность продолжать, чтобы не менял стратегическую линию. Видно, что изменения есть и они положительные. Развитие команды идет правильно, – сказал Газзаев.

    Источник: Sports.ru

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    18.08.2015 18:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 19 августа 2015, 12:41

      Дерби не получилось...Единственный игрок заслуживающий добрых слов это Акинфеев. Он лучший игрок матча...именно поэтому коняжки и победили...Ни один игрок Спартака не заслужил похвалы...разве что за старание. Брака вагон у обеих команд...Стыдно за РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +20

      azar800 18 августа 2015, 23:33

      пусть сперва слово сдержит и усы сбреет, а то кавказец и пиздобол

      0
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      Рейтинг: +11

      YaGovoryu 18 августа 2015, 18:30

      Да всем похер на тебя, чмо усатое..

      -2
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      Рейтинг: +48

      the best of spartak > YaGovoryu 18 августа 2015, 18:36

      Ты чего такой злой? Он один из лучших тренеров России! Имей хоть чуточку уважения!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11

      YaGovoryu > the best of spartak 18 августа 2015, 19:50

      Lol - это смех..

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      Рейтинг: +10

      F.C.SM > YaGovoryu 18 августа 2015, 20:11

      Я ж совсем забыл, ведь ты же с ЦСКА кубок уефа завоевал а не Газаев (3:1) !!!!

      1
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      Рейтинг: +11

      YaGovoryu > F.C.SM 18 августа 2015, 20:12

      Гинер..

      0
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      Рейтинг: +11

      YaGovoryu > F.C.SM 18 августа 2015, 20:23

      Сперва добиться?

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