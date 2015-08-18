Газзаев: «Развитие «Спартака» при Аленичеве идет правильно»

Дерби не получилось...Единственный игрок заслуживающий добрых слов это Акинфеев. Он лучший игрок матча...именно поэтому коняжки и победили...Ни один игрок Спартака не заслужил похвалы...разве что за старание. Брака вагон у обеих команд...Стыдно за РФПЛ.
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, завоевавший с армейцами Кубок УЕФА в 2005 году, в преддверии нового матча со «Спортингом» прокомментировал «рекорд» Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов и дерби со «Спартаком», в котором ЦСКА удалось одержать победу (2:1).
Серия Акинфеева в Лиге чемпионов? Надо вспомнить последний матч со «Спартаком», в котором Игорь спас команду. Победу в этой игре в большой степени обеспечил именно Игорь. О Лиге чемпионов разговор отдельный. Там другой уровень!
Самоотдача запредельная – первое. Второе – уровень исполнительского мастерства, третье – уровень тактического оснащения и четвертое – высочайшая мотивация. Весь мир смотрел матч «Челси» – «Манчестер Сити», высочайший уровень! И таких матчей в английской лиге много, они есть практически в каждом туре.
– Как смотрелось в этом плане наше дерби?
– В плане качества игры было много ошибок, особенно в первом тайме. Но в целом на фоне остальных матчей игра смотрелась, антураж отличный. Хотел бы отметить выдающуюся игру Акинфеева.
– Как вам Думбия в дерби?
– По одной игре давать оценки сложно. Не могу сказать, готов ли он функционально к матчам Лиги чемпионов. Но очевидно, что с каждым днем он будет только прибавлять. Но бесспорно, что в нашем чемпионате Сейду – один из лучших форвардов. К сожалению, он этого не показал в итальянском чемпионате.
– Почему, как считаете?
– То ли уровень мастерства не позволил, то ли были какие-либо проблемы. Наверное, ЦСКА – просто его команда, где он хорошо адаптировался с самого начала.
– Много позитива в оценке «Спартака». Команда возрождается?
– Видно, что рисунок совсем другой. И я хочу сказать добрые слова в адрес Аленичева. Дмитрий прошел хорошие этапы становления, начал с КФК, вывел команду во вторую, потом в первую и премьер-лигу. Профессиональный тренер должен пройти все этапы.
И развитие, и становление Аленичева как главного тренера идет правильно. И видно по игре «Спартака», чего хочет тренер, какой футбол должна показывать команда. Да, не все получается, но это – только начало.
Нужно дать возможность продолжать, чтобы не менял стратегическую линию. Видно, что изменения есть и они положительные. Развитие команды идет правильно, – сказал Газзаев.