Стогниенко: «У меня нет причин, которые заставили бы меня отказываться работать с новым начальством»

Комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко заявил, что его не смущает назначение Тинатин Канделаки на пост генерального продюсера нового телеканала «Матч ТВ».

«Трансляций до 1 октября осталось очень мало. Кроме того, я всегда в сентябре уезжаю на какое-то время в отпуск на рыбалку в тайгу и уже подал соответствующее заявление. Но допускаю, что мне еще может попасться какой-нибудь матч ФНЛ.

Встреча «Барселона» — «Атлетик» стала для меня последней или одной из последних в качестве комментатора ВГТРК. На сегодняшний день у меня нет желания в обязательном порядке заканчивать с профессией комментатора, но пока ничего непонятно.

К сожалению, от нас зависит очень мало, а желающих комментировать достаточно. Если будет работа, буду работать, а не будет — постараюсь заняться чем-нибудь другим.

Я лично не знаком с Тиной Канделаки. Видел ее один раз — она приезжала на встречу с сотрудниками ВГТРК. Сначала она рассказывала о своих представлениях, как должен работать коллектив, а потом ей задавали вопросы.

Поэтому я просто не в курсе, какой она телевизионный менеджер, в каком стиле руководит. Чтобы в этом разобраться, нужно с ней на одном канале поработать. Однако комментаторы вряд ли будут работать под непосредственным руководством Канделаки, не думаю, что генеральный продюсер будет заниматься распределением комментаторов на матчи.

А вообще, у меня нет причин, которые заставили бы меня отказываться работать с новым начальством. Из тех людей, с которыми я сталкивался за 11 лет, я бы не стал работать под руководством только двух-трех человек. Но они уже давно не работают на телевидении», — заявил Стогниенко.