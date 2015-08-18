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    • Стогниенко: «У меня нет причин, которые заставили бы меня отказываться работать с новым начальством»

    Стогниенко: «У меня нет причин, которые заставили бы меня отказываться работать с новым начальством»

    Комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко заявил, что его не смущает назначение Тинатин Канделаки на пост генерального продюсера нового телеканала «Матч ТВ».

    «Трансляций до 1 октября осталось очень мало. Кроме того, я всегда в сентябре уезжаю на какое-то время в отпуск на рыбалку в тайгу и уже подал соответствующее заявление. Но допускаю, что мне еще может попасться какой-нибудь матч ФНЛ.

    Встреча «Барселона» — «Атлетик» стала для меня последней или одной из последних в качестве комментатора ВГТРК. На сегодняшний день у меня нет желания в обязательном порядке заканчивать с профессией комментатора, но пока ничего непонятно.

    К сожалению, от нас зависит очень мало, а желающих комментировать достаточно. Если будет работа, буду работать, а не будет — постараюсь заняться чем-нибудь другим.

    Я лично не знаком с Тиной Канделаки. Видел ее один раз — она приезжала на встречу с сотрудниками ВГТРК. Сначала она рассказывала о своих представлениях, как должен работать коллектив, а потом ей задавали вопросы.

    Поэтому я просто не в курсе, какой она телевизионный менеджер, в каком стиле руководит. Чтобы в этом разобраться, нужно с ней на одном канале поработать. Однако комментаторы вряд ли будут работать под непосредственным руководством Канделаки, не думаю, что генеральный продюсер будет заниматься распределением комментаторов на матчи.

    А вообще, у меня нет причин, которые заставили бы меня отказываться работать с новым начальством. Из тех людей, с которыми я сталкивался за 11 лет, я бы не стал работать под руководством только двух-трех человек. Но они уже давно не работают на телевидении», — заявил Стогниенко.

    Источник: Sports.ru

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    18.08.2015 16:56
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Jakson Soccer
    1439914053
    Один из лучших комментаторов, если не заберут на новый канал, будет их первой ошибкой.
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    stud123
    1439916833
    Согласен
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    yurdin
    1439917079
    Согласен, Стогниенко- это лучшее, что сейчас есть в нашем комментаторском цехе. Грамотная речь, эрудирован весьма, тактичен,да и сам по себе,приятный молодой человек.
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    4epHoMop
    1439921464
    Лучший! Такие матчи вытаскивает!
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    Belyi71
    1439927605
    На данный момент лучший!!!!
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    ologreds
    1694997370
    numo439435
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