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    Уткин: «Спортивное телевидение должен делать тот, кто разбирается в теме, разве это не очевидно?»

    Известный комментатор Василий Уткин в очередной раз пояснил суть конфликта между ним и генеральным продюсером нового спортивного телеканала «Матч-ТВ» Тинатин Канделаки.

    «Не существует причин, чтобы не хотеть работать. Должна быть причина, чтобы хотеть работать, чтобы желать войти в какую-то структуру. В отсутствии их – это нежелание. На тот момент я не видел ни одной причины, чтобы мне хотелось пойти в эту структуру. Именно поэтому я не хотел туда идти и не хочу.

    Я сейчас поясню на одном примере, но хотел бы, чтобы это не понимали буквально в отношении Тины. Я посвятил некоторое время некоторому занятию – допустим, вышиванию крестом. И тут мне говорят: старик, все отлично, но теперь тобой будет руководить безрукий. Повторюсь: это гораздо более экстремальное сравнение, напрямую оно к нынешней ситуации не относится.

    Спортивное телевидение может делать только тот, кто разбирается в этой теме. Разве ответ на этот вопрос неочевиден?», – заявил Уткин.

    Источник: Sports.ru

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    18.08.2015 15:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +12

      stud123 18 августа 2015, 19:59

      Вспоминается как он комментировал матч ЦСКА с кем то в ЛЧ или ЛЕ..."Нет у вас методов против Кости Сапрыкина")))))сказал Уткин в одном из моментов))

      0
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      Рейтинг: +30

      Владимир Владимирович 18 августа 2015, 19:25

      Василий, я за тебя.
      только прекращай быть либералом-предателем!

      0
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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 18 августа 2015, 19:14

      Нормальный чел и комментатор, говорит правильные вещи.

      0
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      Рейтинг: +24

      Hotspur55 18 августа 2015, 18:38

      Все, кто гонят на Уткина, просто идиоты. Такого умного, задорного, остроумного человека да еще и ФУТБОЛЬНОГО комментатора нужно поискать! Надеюсь, Уткин продолжит комментировать футбол...

      -2
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      Рейтинг: +3930

      Kollljan 18 августа 2015, 18:18

      Хорошо сказал. Но Эзопов язык вряд ли будет понятен большинству современной молодой, да и не молодой публики.

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 18 августа 2015, 18:14

      Уткин хотел в трактир. Пусть идет.

      0
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      Рейтинг: +12

      salooo 18 августа 2015, 17:20

      у нас всегда люди возглавляют то к чему не имеют отношение, например правительство! без паники, всё под контролем!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 августа 2015, 16:59

      Подскажите,Уткина с нтв+ убрали что ли?

      0
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      Рейтинг: +19

      Milanello 21 > Asbjorn 18 августа 2015, 17:15

      нтв+ убрали

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      Рейтинг: +532

      Бан 18 августа 2015, 16:34

      Тина давно вылизывала место под солнцем, надеялась на пост министра культуры, но видно была не столь убедительна, как Мединский. А спортивная редакция НТВ+ никогда не занималась лестью и подхалимажем у властьпридержащих, более того, скорее позволяла себе подкалывать глупость чиновников.
      Весь секрет в этом, а не в вопросе, кто лучше управиться с каналом специалист или менеджер.
      ПС. Времена теперь такие, что и в спортивных трансляциях надо петь осанну, замалчивая недостатки. Ведь на носу ЧМ!

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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 18 августа 2015, 16:25

      У ТИНЫ ВСЁ ЗАРОСЛО БУРОЙ ТИНОЙ КАК У БУРОТИНЫ

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