Уткин: «Спортивное телевидение должен делать тот, кто разбирается в теме, разве это не очевидно?»

Известный комментатор Василий Уткин в очередной раз пояснил суть конфликта между ним и генеральным продюсером нового спортивного телеканала «Матч-ТВ» Тинатин Канделаки.

«Не существует причин, чтобы не хотеть работать. Должна быть причина, чтобы хотеть работать, чтобы желать войти в какую-то структуру. В отсутствии их – это нежелание. На тот момент я не видел ни одной причины, чтобы мне хотелось пойти в эту структуру. Именно поэтому я не хотел туда идти и не хочу.

Я сейчас поясню на одном примере, но хотел бы, чтобы это не понимали буквально в отношении Тины. Я посвятил некоторое время некоторому занятию – допустим, вышиванию крестом. И тут мне говорят: старик, все отлично, но теперь тобой будет руководить безрукий. Повторюсь: это гораздо более экстремальное сравнение, напрямую оно к нынешней ситуации не относится.

Спортивное телевидение может делать только тот, кто разбирается в этой теме. Разве ответ на этот вопрос неочевиден?», – заявил Уткин.