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    Чебан: «Уфе» очень повезло, что их покажут по телевизору»

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан не видит проблемы в том, что матч 6-го тура РФПЛ «Уфа» - «Локомотив» будет показан по федеральному каналу после переноса игры «Рубин» - «Зенит» из-за участия казанской команды в еврокубках.

    «Каждый матч стоит особняком, у отдельно взятого клуба свои задачи. Мы радуемся за «Уфу», что она так серьезно подошла к нынешнему чемпионату. Уверен, нас ждет интереснейший матч, и мы останемся довольны. «Уфе» очень повезло – их вновь покажут по федеральному каналу. Отличная команда, новый стадион, великолепный город, который умеет принимать болельщиков», – заявил Чебан.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2015 14:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 20 августа 2015, 10:01

      Только матч, вероятно, будет - супер скучным.

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