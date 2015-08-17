Ширко: «У Акинфеева бывают ляпы»

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко дал оценку общей игре вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«У него бывают ляпы. Но он за счет своей психики не дает этим ляпам повторяться. Как бывает – некоторые вратари очень сильно об ошибках думают. А он думает, но, наверное, не так сильно. Вратари в пятничном московском дерби вообще сыграли очень хорошо. И Акинфеев, и Артем Ребров в нескольких моментах реально спасли», - сказал эксперт.