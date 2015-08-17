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    Ширко: «У Акинфеева бывают ляпы»

    Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко дал оценку общей игре вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

    «У него бывают ляпы. Но он за счет своей психики не дает этим ляпам повторяться. Как бывает – некоторые вратари очень сильно об ошибках думают. А он думает, но, наверное, не так сильно. Вратари в пятничном московском дерби вообще сыграли очень хорошо. И Акинфеев, и Артем Ребров в нескольких моментах реально спасли», - сказал эксперт.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.08.2015 06:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 августа 2015, 08:33

      Ляпы бывали у всех вратарей, даже у Льва Яшина.

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      Рейтинг: +459

      sour12 > cska-62 17 августа 2015, 12:48

      есть бузепречные люди Филимонов и Лодыгин странно почему они ещё не в барсе или реале.

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      Рейтинг: +17

      belgian2011 > sour12 17 августа 2015, 16:01

      Спс поржал)))

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