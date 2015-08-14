Трофеи «Пармы» могут уйти с молотка

Трофеи, завоеванные "Пармой" за всю ее историю, могут быть выставлены на аукцион. Речь идет о трех Кубках Италии, двух Кубках УЕФА, Суперкубке Европы, Суперкубке Италии и Кубке победителей кубков.

Напомним, что команда в минувшем сезоне была признана банкротом. Ее наследником стал клуб "Парма Кальчо 1913", который начнет свое выступление с серии D – пятого по уровню дивизиона страны. Его президентом назначен экс-главный тренер "Спартака" Невио Скала.

Для привлечения необходимых средств с молотка пойдут аудио- и видеоархив, само название и торговая марка "Парма" и спортивное оборудование, принадлежащее команде.