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    Сын Хаджи стал самым молодым капитаном в истории чемпионата Румынии

    Полузащитник румынскогно «Вииторула» Янис Хаджи, сын легендарного румынского футболиста Георги Хаджи, стал капитаном своей команды в возрасте 16 лет, 9 месяцев и 33 дня. Отметим что Хаджи-старший является главным тренером «Вииторула».

    Янис Хаджи стал самым молодым капитаном в истории румынского чемпионата. Ранее он стал самым молодым игроком, дебютировав в возрасте 16 лет и 1 месяца.

    Напомним, ранее главный тренер дублирующей команды мадридского "Реала" "Кастильи" легендарный Зинедин Зидан назначил капитаном команды своего 20-летнего сына Энцо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2015 10:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 13 августа 2015, 15:17

      Ну вся понятно у псевдоцыган

      0
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      Рейтинг: +11

      dauren amirkhanov 13 августа 2015, 12:53

      не очень интересно

      0
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