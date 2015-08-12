Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси, Роналду и Суарес поспорят за звание лучшего игрока Европы 2014/15

    Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, а также форвард «Реала» Криштиану Роналду поспорят за звание лучшего игрока Европы в предыдущем сезоне.

    Профессиональные журналисты из всех стран-членов УЕФА определили лучших игроков по их мнению, и в соответствии с этим был составлен общий рейтинг, первая тройка в котором станет известна 27 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    4-10 позиции рейтинга:

    4. Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус")
    5. Неймар (Бразилия, "Барселона")
    6. Эден Азар (Бельгия, "Челси")
    7. Андреа Пирло (Италия, "Ювентус")
    8. Артуро Видаль (Чили, "Ювентус", ныне - "Бавария")
    9. Карлос Тевес (Аргентина, "Ювентус", ныне - "Бока Хуниорс")
    10. Поль Погба (Франция, "Ювентус")

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2015 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      beka_) 12 августа 2015, 21:21

      Суарез зослужыл,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 августа 2015, 21:12

      Месси победит, и в придачу к 6 Кубкам (Кубок Испании, Кубок Короля, Кубок Лиги Чемпионов, Супер Кубок Европы + Супер Кубок Испании, Межконтинентальный Кубок) 5й Золотой мяч заберет! Кстати, чего тут Кристина забыла?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      staronnik > Luis Figo 12 августа 2015, 21:39

      Да по привычке) плакать ведь будет, марафет наводить перестанет, рекламные компании убытки начнут нести.. так что без него никуда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      TEREK BARSA SITI 12 августа 2015, 20:13

      Зарабатывайте на яйцах по сайту моней-бердс ник пригласившего soccer , реальные деньги обмен на яйца

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      armbarm 12 августа 2015, 19:29

      Я не фан Барсы,но то что творит Месси,это фантастика. Криштиану-второе место,а вместо Суареса я бы поставил Азара.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 августа 2015, 19:11

      По статистике Рон был лучше в том сезоне, пусть не намного, но лучше. По титулам тут конечно без вопросов, и по ходу Месси затащит и игрока Европы и ЗМ. Но, для интриги могут дать игрока Европы в принципе и Рону, ведь по сути личной игры они были примерно равными.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      Cvetkov > ivanthebest 12 августа 2015, 19:27

      По статистике....разве что в Ла Лиге

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      drnigo 12 августа 2015, 18:50

      Месси однозначно выиграет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      MarioFernandes 12 августа 2015, 18:39

      Криш затащит !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Jack Frost 12 августа 2015, 18:38

      и собрались барсолюбы (Мессидр***ры) задавать тупые вопросы: что тут Роналду делает?...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      MarioFernandes > Jack Frost 12 августа 2015, 18:40

      Единственный + месси перед Роналду это то что Лигу Чемпионов взяла его команда , а по игре он в этом сезон не конкурент Роналду ;)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      Cvetkov > MarioFernandes 12 августа 2015, 19:30

      Лига Чемпионов,Кубок короля,Чемпионат Испании,а теперь еще и Супер Кубок....и это ознает -Месси лучший !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      SuperDeco 12 августа 2015, 18:29

      Кстати да.Че тут Роналду забыл?Неймар где?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      ArtNow 12 августа 2015, 17:45

      Чё здесь Криш делает?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11