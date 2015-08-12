Месси, Роналду и Суарес поспорят за звание лучшего игрока Европы 2014/15

Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, а также форвард «Реала» Криштиану Роналду поспорят за звание лучшего игрока Европы в предыдущем сезоне.

Профессиональные журналисты из всех стран-членов УЕФА определили лучших игроков по их мнению, и в соответствии с этим был составлен общий рейтинг, первая тройка в котором станет известна 27 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

4-10 позиции рейтинга:

4. Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус")

5. Неймар (Бразилия, "Барселона")

6. Эден Азар (Бельгия, "Челси")

7. Андреа Пирло (Италия, "Ювентус")

8. Артуро Видаль (Чили, "Ювентус", ныне - "Бавария")

9. Карлос Тевес (Аргентина, "Ювентус", ныне - "Бока Хуниорс")

10. Поль Погба (Франция, "Ювентус")