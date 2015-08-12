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    • Месси, Роналду и Суарес поспорят за звание лучшего игрока Европы 2014/15

    Месси, Роналду и Суарес поспорят за звание лучшего игрока Европы 2014/15

    Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, а также форвард «Реала» Криштиану Роналду поспорят за звание лучшего игрока Европы в предыдущем сезоне.

    Профессиональные журналисты из всех стран-членов УЕФА определили лучших игроков по их мнению, и в соответствии с этим был составлен общий рейтинг, первая тройка в котором станет известна 27 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    4-10 позиции рейтинга:

    4. Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус»)
    5. Неймар (Бразилия, «Барселона»)
    6. Эден Азар (Бельгия, «Челси»)
    7. Андреа Пирло (Италия, «Ювентус»)
    8. Артуро Видаль (Чили, «Ювентус», ныне – «Бавария»)
    9. Карлос Тевес (Аргентина, «Ювентус», ныне – «Бока Хуниорс»)
    10. Поль Погба (Франция, «Ювентус»)

    Источник: УЕФА

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    12.08.2015 17:39
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    Комментарии (15)
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    SuperDeco
    1439393372
    Кстати да.Че тут Роналду забыл?Неймар где?
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    Jack Frost
    1439393896
    и собрались барсолюбы (Мессидр***ры) задавать тупые вопросы: что тут Роналду делает?...
    Ответить
    MarioFernandes
    1439393941
    Криш затащит !
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    drnigo
    1439394651
    Месси однозначно выиграет.
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    ivanthebest
    1439395884
    По статистике Рон был лучше в том сезоне, пусть не намного, но лучше. По титулам тут конечно без вопросов, и по ходу Месси затащит и игрока Европы и ЗМ. Но, для интриги могут дать игрока Европы в принципе и Рону, ведь по сути личной игры они были примерно равными.
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    armbarm
    1439396972
    Я не фан Барсы,но то что творит Месси,это фантастика. Криштиану-второе место,а вместо Суареса я бы поставил Азара.
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    TEREK BARSA SITI
    1439399610
    Зарабатывайте на яйцах по сайту моней-бердс ник пригласившего soccer , реальные деньги обмен на яйца
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    Luis Figo
    1439403128
    Месси победит, и в придачу к 6 Кубкам (Кубок Испании, Кубок Короля, Кубок Лиги Чемпионов, Супер Кубок Европы + Супер Кубок Испании, Межконтинентальный Кубок) 5й Золотой мяч заберет! Кстати, чего тут Кристина забыла?
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    beka_)
    1439403690
    Суарез зослужыл,
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    ologreds
    1694997414
    numo438763
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