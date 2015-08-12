Месси, Роналду и Суарес поспорят за звание лучшего игрока Европы 2014/15

Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес, а также форвард «Реала» Криштиану Роналду поспорят за звание лучшего игрока Европы в предыдущем сезоне.

Профессиональные журналисты из всех стран-членов УЕФА определили лучших игроков по их мнению, и в соответствии с этим был составлен общий рейтинг, первая тройка в котором станет известна 27 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

4-10 позиции рейтинга:

4. Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус»)

5. Неймар (Бразилия, «Барселона»)

6. Эден Азар (Бельгия, «Челси»)

7. Андреа Пирло (Италия, «Ювентус»)

8. Артуро Видаль (Чили, «Ювентус», ныне – «Бавария»)

9. Карлос Тевес (Аргентина, «Ювентус», ныне – «Бока Хуниорс»)

10. Поль Погба (Франция, «Ювентус»)