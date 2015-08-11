Иммобиле: «Я много страдал в Германии»

Нападающий «Севильи» Чиро Иммобиле пожаловался журналистам издания El Pais на непривычный уклад жизни в Германии, где футболист выступал за дортмундскую «Боруссию».

«Я и моя семья не получили никакой помощи и много страдали. Я не знаю немецкого и ожидал от своих партнеров больше помощи», - посетовал Иммобиле, назвав немецкий «невозможным языком».

Немецкий распорядок дня также не пришелся итальянцу по вкусу: он раскритиковал необходимость ужинать в 19.00. По его словам, ему больше подходит ужин в 23.00 – как в Испании.

«Нельзя ожидать, что человек поменяет свою культуру. Человек чувствует себя плохо, когда не может привыкнуть к конкретному стилю жизни».

Не в восторге игрок и от подхода к самому футболу в немецкой Бундеслиге, от которой Чиро «ожидал большего».

«Унаи Эмери много внимания уделяет тактике, готовит видео и проводит специальные тренировки с каждым игроком. В Германии было мало тактики, мало фитнеса. Все внимание уделялось физической выносливости. Много работали во время подготовки, но посреди недели – недостаточно. Видео-занятия длились максимум 20 минут», - сравнил футболист.

Напомним, что прошлым летом Чиро Иммобле перешел в «Боруссию» в статусе лучшего бомбардира Серии А за 20 миллионов евро, а летом нынешним его отдали в аренду в «Севилью». В прошлом сезоне Бундеслиги нападающий сыграл 24 матча и забил три гола.