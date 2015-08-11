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    Иммобиле: «Я много страдал в Германии»

    Нападающий «Севильи» Чиро Иммобиле пожаловался журналистам издания El Pais на непривычный уклад жизни в Германии, где футболист выступал за дортмундскую «Боруссию».

    «Я и моя семья не получили никакой помощи и много страдали. Я не знаю немецкого и ожидал от своих партнеров больше помощи», - посетовал Иммобиле, назвав немецкий «невозможным языком».

    Немецкий распорядок дня также не пришелся итальянцу по вкусу: он раскритиковал необходимость ужинать в 19.00. По его словам, ему больше подходит ужин в 23.00 – как в Испании.

    «Нельзя ожидать, что человек поменяет свою культуру. Человек чувствует себя плохо, когда не может привыкнуть к конкретному стилю жизни».

    Не в восторге игрок и от подхода к самому футболу в немецкой Бундеслиге, от которой Чиро «ожидал большего».

    «Унаи Эмери много внимания уделяет тактике, готовит видео и проводит специальные тренировки с каждым игроком. В Германии было мало тактики, мало фитнеса. Все внимание уделялось физической выносливости. Много работали во время подготовки, но посреди недели – недостаточно. Видео-занятия длились максимум 20 минут», - сравнил футболист.

    Напомним, что прошлым летом Чиро Иммобле перешел в «Боруссию» в статусе лучшего бомбардира Серии А за 20 миллионов евро, а летом нынешним его отдали в аренду в «Севилью». В прошлом сезоне Бундеслиги нападающий сыграл 24 матча и забил три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2015 19:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 13 августа 2015, 18:56

      Я как выпускник МГИМО с немецким первым скажу, что в отношении языка Чиро абсолютно прав!)

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      Рейтинг: +49

      drnigo 11 августа 2015, 20:35

      Ну Германия это Германия. Конечно там все будет по другому. Язык тем более

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 11 августа 2015, 19:27

      Немецкий легко изучается, видимо, Иммобиле глуп, раз уж считает немецкий невозможным.

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      Рейтинг: +28

      ariec93 > Caesar555 11 августа 2015, 19:35

      Или ты слишком умный))

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Caesar555 13 августа 2015, 18:55

      Sprichst du wirklich gut Deutsch oder machst du dich nur gross?

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > Schicko_008 13 августа 2015, 20:12

      Ich studiere deutsch am Institut.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Caesar555 14 августа 2015, 10:43

      Dann muss es fuer dich klar, dass deutschsprechen ist sehr schwer, besonders fuer den Futballspieller der es am Institut nicht studiert hat. Ich bin ueberzeuged, dass Deutsch ist die schwieregest westeuropaische Sprache, "unmoeglich" fuer Italiener)))))

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