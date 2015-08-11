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    Иммобиле: «Я много страдал в Германии»

    Нападающий «Севильи» Чиро Иммобиле пожаловался журналистам издания El Pais на непривычный уклад жизни в Германии, где футболист выступал за дортмундскую «Боруссию».

    «Я и моя семья не получили никакой помощи и много страдали. Я не знаю немецкого и ожидал от своих партнеров больше помощи», – посетовал Иммобиле, назвав немецкий «невозможным языком».

    Немецкий распорядок дня также не пришелся итальянцу по вкусу: он раскритиковал необходимость ужинать в 19.00. По его словам, ему больше подходит ужин в 23.00 – как в Испании.

    «Нельзя ожидать, что человек поменяет свою культуру. Человек чувствует себя плохо, когда не может привыкнуть к конкретному стилю жизни».

    Не в восторге игрок и от подхода к самому футболу в немецкой Бундеслиге, от которой Чиро «ожидал большего».

    «Унаи Эмери много внимания уделяет тактике, готовит видео и проводит специальные тренировки с каждым игроком. В Германии было мало тактики, мало фитнеса. Все внимание уделялось физической выносливости. Много работали во время подготовки, но посреди недели – недостаточно. Видео-занятия длились максимум 20 минут», – сравнил футболист.

    Напомним, что прошлым летом Чиро Иммобле перешел в «Боруссию» в статусе лучшего бомбардира Серии А за 20 миллионов евро, а летом нынешним его отдали в аренду в «Севилью». В прошлом сезоне Бундеслиги нападающий сыграл 24 матча и забил три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2015 19:00
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Caesar555
    1439310432
    Немецкий легко изучается, видимо, Иммобиле глуп, раз уж считает немецкий невозможным.
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    drnigo
    1439314534
    Ну Германия это Германия. Конечно там все будет по другому. Язык тем более
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    Schicko_008
    1439481399
    Я как выпускник МГИМО с немецким первым скажу, что в отношении языка Чиро абсолютно прав!)
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    ologreds
    1694997422
    numo438634
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