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    Галицкий: «На два фронта играть тяжело»

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России по футболу против «Кубани» (1:1).

    - Прежде всего, хочу отметить атмосферу на трибунах, которая мне очень понравилась. Полторы тысячи зрителей на игре молодежных составов и 25 с лишним тысяч в августе, в понедельник на игре главных команд – для нашего футбола это очень внушительные цифры. И при этом обе стороны болели цивилизованно, без нецензурных выражений, оскорблений в адрес соперника. Я благодарен болельщикам, это было великолепно! Значит, футбол в нашем городе и крае важен, нужен и любим. И это – главный позитивный итог вчерашнего дерби.

    - А что скажете об игре нашей команды?
    - В прошлом сезоне мы, можно так сказать, пошли против тренда. Нашему клубу удавалось, участвуя в Еврокубках, еще и подниматься вверх по турнирной таблице чемпионата, вести борьбу за медали. Но сейчас мы видим, что все не так просто, и на два фронта играть тяжело. У «Краснодара» пока не получается стабильно выступать и демонстрировать зрелищный футбол, проводя матчи два раза в неделю. Соперники привыкли к нашей манере игры, они «садятся» в оборону, играют плотно, нам трудно вскрывать насыщенные защитные построения. Призываю наших болельщиков потерпеть, поскольку не уверен, что дальше нам будет проще. Тем не менее, рук мы не опускаем и будем продолжать сражаться в обоих турнирах. В какой-то мере, безусловно, сказываются санкции, наложенные на наш клуб УЕФА за нарушения финансового фэйр-плей, но не хотелось бы ими оправдывать нашу неудачную игру. Прошлой осенью в нашем составе не было Широкова, а Измайлов присоединился к нам только ближе к сентябрю. Тогда как этим летом мы пополнили состав такими квалифицированными футболистами, как Смолов, Торбинский, Страндберг. То есть можно сказать, что мы как минимум не стали слабее по сравнению с прошлым годом, но при этом играем хуже. И мы не одиноки в этих наших проблемах: посмотрите на «Рубин», который столкнулся с похожими сложностями и пока в чемпионате не смог набрать ни одного очка. Наверное, это свойственно всем клубам, не имеющим постоянного опыта игры в двух турнирах.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    11.08.2015 14:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      &&&Ростислав&&& 11 августа 2015, 16:51

      На еврокубке много сил уходит, много новичков, но Краснодар справится, как и в прошлом сезоне-опыт же есть!!!

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 11 августа 2015, 16:28

      А КАК ТЫ ДУМАЛ????
      Просто теперь против Краснодара играют не как с средняком, высоко поднявшим нос, а как с БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ!!! и дальше будет ХУЖЕ

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      Рейтинг: +10

      тебенепобедить > РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 11 августа 2015, 21:16

      но со сраптаком то играют как с аутсайдером ых

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 августа 2015, 15:07

      Что ж.
      Добро пожаловать в реальный мир.

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      Рейтинг: +10

      тебенепобедить > ФК Зенит всея Руси 11 августа 2015, 21:16

      в реальный мир продажного газпромовского ногомяча ых

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > тебенепобедить 11 августа 2015, 22:24

      Откуда столько тyпой агрессии?
      Ты имеешь право верить себе в любые байки, но до чего же нужно быть ограниченным пустомелей, чтобы голословно обвинять окружающих в высоcсаных из пальца грехах!

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