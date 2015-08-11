Галицкий: «На два фронта играть тяжело»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России по футболу против «Кубани» (1:1).

- Прежде всего, хочу отметить атмосферу на трибунах, которая мне очень понравилась. Полторы тысячи зрителей на игре молодежных составов и 25 с лишним тысяч в августе, в понедельник на игре главных команд – для нашего футбола это очень внушительные цифры. И при этом обе стороны болели цивилизованно, без нецензурных выражений, оскорблений в адрес соперника. Я благодарен болельщикам, это было великолепно! Значит, футбол в нашем городе и крае важен, нужен и любим. И это – главный позитивный итог вчерашнего дерби.

- А что скажете об игре нашей команды?

- В прошлом сезоне мы, можно так сказать, пошли против тренда. Нашему клубу удавалось, участвуя в Еврокубках, еще и подниматься вверх по турнирной таблице чемпионата, вести борьбу за медали. Но сейчас мы видим, что все не так просто, и на два фронта играть тяжело. У «Краснодара» пока не получается стабильно выступать и демонстрировать зрелищный футбол, проводя матчи два раза в неделю. Соперники привыкли к нашей манере игры, они «садятся» в оборону, играют плотно, нам трудно вскрывать насыщенные защитные построения. Призываю наших болельщиков потерпеть, поскольку не уверен, что дальше нам будет проще. Тем не менее, рук мы не опускаем и будем продолжать сражаться в обоих турнирах. В какой-то мере, безусловно, сказываются санкции, наложенные на наш клуб УЕФА за нарушения финансового фэйр-плей, но не хотелось бы ими оправдывать нашу неудачную игру. Прошлой осенью в нашем составе не было Широкова, а Измайлов присоединился к нам только ближе к сентябрю. Тогда как этим летом мы пополнили состав такими квалифицированными футболистами, как Смолов, Торбинский, Страндберг. То есть можно сказать, что мы как минимум не стали слабее по сравнению с прошлым годом, но при этом играем хуже. И мы не одиноки в этих наших проблемах: посмотрите на «Рубин», который столкнулся с похожими сложностями и пока в чемпионате не смог набрать ни одного очка. Наверное, это свойственно всем клубам, не имеющим постоянного опыта игры в двух турнирах.