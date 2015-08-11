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    Мутко: «Уделю особое внимание женскому футболу»

    Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о том, на чем намерен заострить внимания, став новым президентом РФС.

    «Так получилось, что я являюсь единственным претендентом на пост президента Российского футбольного союза. Как бы я от этого не отбрыкивался, но мне придется, видимо, тянуть эту лямку. И когда я займу этот пост, то постараюсь уделять особое внимание и развитию женского футбола, который начал активно прогрессировать в годы, когда я уже работал в РФС. Сегодняшним состоянием отечественного женского футбола я не удовлетворен. Сделаю все возможное, чтобы ни один из элитных женских клубов не канул в небытие».

    Напомним, выборы президента РФС состоятся 2 сентября.

    Источник: ТАСС

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    11.08.2015 14:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 11 августа 2015, 15:42

      элитные женские клубы...звучит как то не по спортивному))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 11 августа 2015, 15:09

      "Уделю особое внимание женскому ПЛЯЖНОМУ футболу"

      -1
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      Рейтинг: +29

      Верг 11 августа 2015, 14:18

      женский перспективней и мужественней в разы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 августа 2015, 14:09

      Ну правильно. С мужским-то уже всё в шоколаде.

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