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    ФНЛ. «Зенит-2» ушел от поражения «Шиннику» в матче трех пенальти

    «Зенит-2» сыграл вничью с ярославским «Шинником» в матче 6-го тура первенства ФНЛ.


    Питерцам удалось уйти от поражения за минуту до конца основного времени встречи после того, как 11-метровый удар успешно реализовал полузащитник Алексей Евсеев.

    Отметим, что всего арбитр назначил в этом поединке сразу три пенальти.

    Первенство ФНЛ. 6-й тур

    Голы: 0:1 – Мязин, 26 (с пенальти). 1:1 – Зуев, 45. 1:2 – Маляров, 67 (с пенальти). 2:2 – Евсеев, 89 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 19:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20

      NORILSK 24 11 августа 2015, 04:22

      Почему мелочится,дали бы сразу 3-4один х...судья шкура свое получил

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 10 августа 2015, 21:51

      Газпром рулит!

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      Рейтинг: +17

      Чупакабра 10 августа 2015, 21:46

      Дешевый заголовок... два из трех пробивал шинник если что. только плохое бомбардир перенял у соккера. А все хорошее потерял. Это мой последний пост. Сворачиваю лавочку. Удаляю с закладок это убожество. Всем удачи счастья пока.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Чупакабра 10 августа 2015, 21:52

      Да ладно! Прикольно же!

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      Рейтинг: +27

      uran102 > Чупакабра 11 августа 2015, 03:04

      я что ты ожидал...когда локо выиграл он стал на 1 месте ...2 уже цска ..а зенит на 3...а до начало игры локо...1 зенит был ....как он успел стать 3...когда цска не играла и зенит...надо только подумать этому бомбордиру...москва вперед-это лозунг ....

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