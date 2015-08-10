ФНЛ. «Зенит-2» ушел от поражения «Шиннику» в матче трех пенальти

«Зенит-2» сыграл вничью с ярославским «Шинником» в матче 6-го тура первенства ФНЛ.



Питерцам удалось уйти от поражения за минуту до конца основного времени встречи после того, как 11-метровый удар успешно реализовал полузащитник Алексей Евсеев.



Отметим, что всего арбитр назначил в этом поединке сразу три пенальти.



Первенство ФНЛ. 6-й тур



Голы: 0:1 – Мязин, 26 (с пенальти). 1:1 – Зуев, 45. 1:2 – Маляров, 67 (с пенальти). 2:2 – Евсеев, 89 (с пенальти).