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    Эмери: «Надеюсь, Денис Черышев станет звездой «Реала»

    Наставник испанской «Севильи» Унаи Эмери рассказал о том, почему пригласил в тренерский штаб клуба Дмитрия Черышева, а также высказал мнение об игре его сына, полузащитника «Реала» Дениса Черышева.


    – Не так давно вы выбрали вашим новым ассистентом тренера из России – Дмитрия Черышева. Как вам пришла такая идея и какие основные функции вы перед ним ставите?

    – Дмитрий Черышев – настоящий профессионал, которого я знаю много лет. И я очень рад, что он стал частью нашей команды. Его большой опыт поможет и всей команде, и особенно нашему новичку Евгению Коноплянке, с которым они говорят на одном языке. Уверен, Дмитрий сыграет большую роль в его скорейшей адаптации.

    – Вы пригласили Черышева-старшего, а как насчет Черышева-младшего, место которого в мадридском "Реале" по понятным причинам находится под вопросом? Вы не предпринимали попытки взять Дениса в аренду еще на один сезон?

    – Да, к сожалению, травмы помешали Денису проявить себя в "Севилье" в прошлом сезоне. Но сейчас, очень надеюсь, они наконец оставили его в покое, и ничего не помешает этому по-настоящему талантливому игроку проявить себя во всей красе. Он отличный парень и футболист, и я очень надеюсь, что он станет настоящей звездой в мадридском "Реале".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2015 19:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +15

      DраKулA 10 августа 2015, 23:20

      Да, к сожалению, травмы помешали Дмитрию проявить себя в "Севилье" в прошлом сезоне. 

      НЕ ДМИТРИЙ ИГРАЛ А ДЕНИС!!!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 августа 2015, 21:15

      Удачи Денису!!! России нужен игрок топ-класса!!!

      0
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 10 августа 2015, 20:53

      И вся Россия надеется

      0
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      Рейтинг: +25

      Payet 10 августа 2015, 20:21

      Денис, а не Дмитрий эмери попутал в конце

      0
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      Рейтинг: +21

      kirrik 10 августа 2015, 19:33

      Я что-то не понял. Черышев-младший играл за Вильяреал, а не Севилью. Что за интервью левое? Идиотизм какой-то.

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      Рейтинг: +10

      Argenspar > kirrik 10 августа 2015, 19:36

      Денис на правах аренды играл и за Севилью

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      Рейтинг: +2339

      CSKA471 > kirrik 10 августа 2015, 22:31

      До Вильяреала

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      Рейтинг: +24

      G.S > CSKA471 10 августа 2015, 23:07

      Я думаю будет играть "вильяреале" еще на год!!!

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