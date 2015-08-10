Рондон перешел в «Вест Бромвич»

Нападающий сборной Венесуэлы Саломон Рондон официально завершил свой трансфер в «Вест Бромвич».



Бывший нападающий «Зенита» уступил место в составе «сине-бело-голубых» Артему Дзюбе из-за лимита на легионеров, и вынужден был сменить клуб.



За трансфер футболиста «Вест Бромвич» отправил в Петербург около 12 миллионов фунтов. Контракт подразумевает пребывание Рондона в Англии на протяжении как минимум четырех лет.



