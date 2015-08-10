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    Рондон перешел в «Вест Бромвич»

    Нападающий сборной Венесуэлы Саломон Рондон официально завершил свой трансфер в «Вест Бромвич».

    Бывший нападающий «Зенита» уступил место в составе «сине-бело-голубых» Артему Дзюбе из-за лимита на легионеров, и вынужден был сменить клуб.

    За трансфер футболиста «Вест Бромвич» отправил в Петербург около 12 миллионов фунтов. Контракт подразумевает пребывание Рондона в Англии на протяжении как минимум четырех лет.


    Источник: ФК «Вест Бромвич»

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    10.08.2015 18:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +25

      Оззи 11 августа 2015, 05:24

      Всегда считал Рондона посредственным форвардом,который только Уфе забивать умеет!Слава Богу что свалил!

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      Рейтинг: +40

      vovinho11 11 августа 2015, 02:06

      Боаш рыдает во всю. Плакса

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 11 августа 2015, 01:23

      Теперь купят Кокорина и будет 2 русских напа в команде. Вот и увидим, кто будет выходить чаще: Дзюба или Кокорин.

      0
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 11 августа 2015, 00:15

      Наконец-то свалил, удачи конечно, но бревно полное

      0
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      Рейтинг: +10

      Сокол15 10 августа 2015, 22:39

      Жаль,что покинул российский чемпионат.

      0
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 10 августа 2015, 22:16

      Бераіно, Ламберт, Ідейе, Рондон, Анічебе! У ВБА добротна атака)

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 10 августа 2015, 21:18

      Весьма удачная сделка! Моне - удачи! Будем болеть за бромовест!

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 10 августа 2015, 20:51

      Удачи Саломону и спасибо за голы и игру за Зенит!

      0
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 10 августа 2015, 20:18

      жаль что покидает чемпионат
      удачи в АПЛ

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      Рейтинг: +27

      termin005 10 августа 2015, 19:40

      голов побольше Рондону!

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