«Амкар» отправился в Москву на матч с ЦСКА

Основной и молодежный составы пермского «Амкара» регулярным авиарейсом отправились в Москву.



По прибытии в аэропорт «Шереметьево» молодежный состав сразу же отправится на стадион «Октябрь», где проведет матч со сверстниками из ЦСКА. Игра начнется в 14:30 по московскому времени. Основной состав из аэропорта отправится в гостиницу, затем на стадион, где в 13:30 по московскому времени начнется тренировочное занятие.



Матч основных составов пройдет 9 августа на «Арене Химки» в 13:30 по московскому времени.

