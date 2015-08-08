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    «Амкар» отправился в Москву на матч с ЦСКА

    Основной и молодежный составы пермского «Амкара» регулярным авиарейсом отправились в Москву.

    По прибытии в аэропорт «Шереметьево» молодежный состав сразу же отправится на стадион «Октябрь», где проведет матч со сверстниками из ЦСКА. Игра начнется в 14:30 по московскому времени. Основной состав из аэропорта отправится в гостиницу, затем на стадион, где в 13:30 по московскому времени начнется тренировочное занятие.

    Матч основных составов пройдет 9 августа на «Арене Химки» в 13:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Амкар»

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    08.08.2015 09:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 8 августа 2015, 13:43

      как бы уфа не надрала задницу бомжам =)))))

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      Рейтинг: +10

      WiLDen 8 августа 2015, 12:45

      kastites и vvv246 глупые комментарии!
      ЦСКА и очередные 3 очка!

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