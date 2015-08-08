«Амкар» отправился в Москву на матч с ЦСКА

как бы уфа не надрала задницу бомжам =)))))
Основной и молодежный составы пермского «Амкара» регулярным авиарейсом отправились в Москву.
По прибытии в аэропорт «Шереметьево» молодежный состав сразу же отправится на стадион «Октябрь», где проведет матч со сверстниками из ЦСКА. Игра начнется в 14:30 по московскому времени. Основной состав из аэропорта отправится в гостиницу, затем на стадион, где в 13:30 по московскому времени начнется тренировочное занятие.
Матч основных составов пройдет 9 августа на «Арене Химки» в 13:30 по московскому времени.