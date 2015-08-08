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    «Бомбардир» дарит подарки: мяч ADIDAS Conext15 Glider

    "Бомбардир" продолжает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее. Ура!

    Сегодня на кону был мяч ADIDAS Conext15 Glider. Редакция решила отдать его пользователю с ником "Mi6". От него мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.



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    08.08.2015 00:05
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 августа 2015, 13:38

      Для детей (своим или подарить кому) вполне крутой мячик. С призом!

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      Рейтинг: +10

      FK ADIGA 8 августа 2015, 13:34

      В Ашане за 350р купиили?

      0
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      Рейтинг: +69

      070maks 8 августа 2015, 13:28

      Мяч на пол игры детской

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      Рейтинг: +69

      070maks 8 августа 2015, 13:27

      Редакция решила, ахаха

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      Рейтинг: +30

      《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》 8 августа 2015, 12:51

      На нормальном маче вообще швов нет а эта фигня

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      Рейтинг: +26

      Amir005 8 августа 2015, 11:13

      Присоединяюсь к пздравлениям))) и хотел бы добавить что я как то щзанимал второе место в конкурсе прогнозов, но из за определенных правил мне ни подарка ни денежного вознаграждения не дали, может щас дадите???

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 8 августа 2015, 10:40

      какая то лажа это всё было !!!!

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      Рейтинг: +12

      SEREGA19 8 августа 2015, 10:37

      китайская подделка, даже швы отсюда видно

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 8 августа 2015, 09:52

      Не реально тут что то выйграть. Все предвзято,хоть пиши,хоть не пиши коменты.Гинер все купил!))

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      Рейтинг: +124

      marshal9 8 августа 2015, 09:48

      нормальный мячик я тоже такой хочу

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