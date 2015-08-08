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    • Слуцкий: «Сборная будет абсолютно лояльна к болельщикам и журналистам»

    Слуцкий: «Сборная будет абсолютно лояльна к болельщикам и журналистам»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопросы о том, как будет работать команда под его руководством, и прокомментировал возможное участие сборной в стыковых матчах за попадание на Евро-2016.

    «Сборная будет абсолютно лояльна и к болельщикам, и к журналистам. Понятно, что к сборной можно относиться хорошо, только когда она выигрывает. Но я уверен, что и футболисты, и я будем максимально открыты для СМИ. В рамках разумного, конечно. Безусловно, будут и общение, и открытые для прессы занятия», – пообещал Слуцкий.

    Рассуждая о стыковых матчах, тренер привел в пример недавнее противостояние ЦСКА и «Спарты» в Лиге чемпионов.

    «Любые матчи плей-офф выиграть очень сложно. Достаточно вспомнить наше противостояние со «Спартой». А когда две команды насмерть бьются за попадание в финальную часть чемпионата мира или Европы, матчи попросту не могут быть легкими. Будем объективны: наша сборная – не та команда, которая может иметь серьезное преимущество в классе в стыках, туда откровенно слабые соперники не попадут».

    Кроме того, наставник сказал, что откажется от расширенных предварительных списков игроков, которые использовал в своей работе Фабио Капелло.

    «По регламенту УЕФА будем оглашать список. Он будет конкретным и содержащим только тех футболистов, кто реально получит приглашение на сбор. Да, я понимаю, что отнял у журналистов часть работы. Расширенные списки позволяли сделать интервью с многочисленными игроками, которые – сразу было ясно – все равно не попадут в окончательный состав. Но не вижу в расширенных списках спортивной составляющей».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 00:03
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    Комментарии (3)
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    Диктор
    1438997551
    Клоун-Спарту не вы выиграли-а судья встречи.Жаль что все же его назначили-не годен он для сборной.
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    ologreds
    1694997451
    numo438184
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