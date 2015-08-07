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    Лебедев: «Слуцкий будет отдавать предпочтение клубу»

    Бывший кандидат на пост президента РФС, заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером сборной России.

    «Назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России – ошибка. Совмещение не принесeт пользы ни клубу, ни сборной. Думаю, руководство ЦСКА ставит перед тренером высокие задачи в Лиге чемпионов. Поэтому Слуцкий будет уделять больше внимания ЦСКА. Помимо этого, вряд ли мы можем надеяться на объективность главного тренера сборной при подборе игроков. Очевидно, что предпочтение будет отдано «армейцам».
    Будущий наставник национальной команды должен быть полностью освобождeн от работы в клубе. Среди российских специалистов я подобной кандидатуры не вижу», – сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2015 13:48
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    Комментарии (8)
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    Ki85
    1438945331
    Странно что не сказал наоборот, что Лёня будет своим ребятам отдых давать, а брать в сборную игроков зенита спартака и тд, чтобы они травмы получали и гонять их на тренировках до такой степени, чтобы они в матчах с цска ели ноги передвигали))
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    slam.
    1438947164
    Что это вдруг у Лебедева бомбит?
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    Garrincha58
    1438947310
    Леня молодой и жирный справится
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    3eмлянин
    1438949007
    Это как дополнительный турнир - так шо проблем совсем не будет лишних
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    AK--47
    1438954122
    Даже политики стараются усилить власть в российском футболе.
    Ответить
    kastazdes
    1438954855
    бомбануло чинуша
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    ologreds
    1694997456
    numo438117
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