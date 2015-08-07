Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Колосков: «Результат определит дальнейшую судьбу Слуцкого»

    Колосков: «Результат определит дальнейшую судьбу Слуцкого»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что в ближайшее время должен собраться исполком РФС, который должен утвердить кандидатуру Леонида Слуцкого на посту главного тренера сборной России.


    «Результат покажет, нужно ли будет вести речь о продлении контракта на условии работы Слуцкого только на одном посту. Будет положительный результат – значит, необходимости пересматривать что-то не будет. Результат определит и дальнейшую судьбу сборной, и судьбу Слуцкого. Но я хотел бы внести ясность, что в соответствии с уставом РФС назначение тренера – это прерогатива исполкома. Думаю, что в ближайшее время должен собраться исполком РФС, который должен утвердить кандидатуру Слуцкого. Более того, было решение двух последних исполкомов, что утверждаться будет не только кандидатура главного тренера, но и его контракт.

    С моей точки зрения, совмещение постов будет не совсем эффективно. У Слуцкого просто не останется времени для того, чтобы заниматься проблемами сборной. Своих проблем хватает, и, по сути дела, он будет видеть игроков, только когда ЦСКА будет встречаться в чемпионате России с командой, где есть кандидаты в сборную, или что-то посмотрит по телевидению. Четыре дня сборов перед, например, такой ответственной игрой, как против сборной Швеции, – это крайне мало.

    Но что есть, то есть, надо подыскать помощников Слуцкому, чтобы они могли в каждодневном режиме отслеживать уровень готовности футболистов, их мотивацию, желание играть. Очень важно сформировать правильный тренерский штаб, который состоял бы из единомышленников Слуцкого и авторитетных людей, которые могли бы определить уровень готовности футболистов. Не исключаю, что Слуцкий попросит помогавшего Гусу Хиддинку Александра Бородюка присоединиться к нему, у нас есть еще Сергей Семак с Сергеем Овчинниковым, которые прошли школу Фабио Капелло и знают футболистов», – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2015 12:34
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    adebade
    1438950021
    Со стороны колоскова пошли угрозы?
    Ответить
    ologreds
    1694997456
    numo438105
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+